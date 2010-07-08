В Полтавской области планируется создать 1 тыс. рабочих мест

В Полтавской области до 2012 года в отрасли животноводства планируется создать 1 тыс. новых рабочих мест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, на основании разработанной в области программы создания благоприятных условий для стабилизации и развития животноводства только в текущем году будет реализовано 18 проектов на общую сумму 2,4 млрд. грн.

«Часть проектов охватит строительство и реконструкцию животноводческих комплексов и ферм в свиноводстве, другая – в молочном скотоводстве. Мы ставку делаем именно на животноводство. Полномасштабное завершение модернизации животноводческой отрасли в 2011 году не только ускорит ее развитие, но и дополнительно обеспечит работой около тысячи специалистов”, - сказал А.УДОВИЧЕНКО.