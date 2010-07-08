В Кировоградской области производство мяса увеличилось

В январе-июне 2010 года хозяйства всех категорий Кировоградской области увеличили производство мяса, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3,1% - до 29,7 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Также за отчетный период производство молока увеличилось на 0,3% - до 173,6 тыс. тонн, яиц – на 5,6% до 264,8 млн. штук.

Соотношение общего количества выращенного скота и птицы к реализации на убой у сельскохозяйственных предприятий составило 130,9% (в январе-июне 2009 года – 149,2%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилась продуктивность скота сельскохозяйственных предприятий. Надой молока от одной коровы (по среднему поголовью) уменьшился на 22 кг (на 1,2%) и составил 1867 кг.

Среднесуточный прирост крупного рогатого скота при выращивании, вскармливании и нагуле сократился на 33 кг (составил 438 кг), свиней – на 10 кг (260 кг).