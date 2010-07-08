В Кировоградской области поголовье КРС сократилось
19:15, 08 июля 2010Агро
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За 6 месяцев на 2,8%
На 1 июля 2010 года в Кировоградской области численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилась на 2,8% - до 165,1 тыс. голов, по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
За указанный период в области сократилось количество коров на 1% - до 75,8 тыс. голов.
В то же время, увеличилось поголовье свиней на 19,9% - до 292,8 тыс. голов, овец и коз – на 4,6% - до 56,4 тыс. голов, птицы всех видов – на 3,4% - до 6 млн. шт.
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