В Кировоградской области поголовье КРС сократилось

На 1 июля 2010 года в Кировоградской области численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилась на 2,8% - до 165,1 тыс. голов, по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

За указанный период в области сократилось количество коров на 1% - до 75,8 тыс. голов.

В то же время, увеличилось поголовье свиней на 19,9% - до 292,8 тыс. голов, овец и коз – на 4,6% - до 56,4 тыс. голов, птицы всех видов – на 3,4% - до 6 млн. шт.