Право аренды земельного участка наступает со дня госрегистрации

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменения в статью 20 Закона Украины «Об аренде земли».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало 247 из 425 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что право аренды земельного участка возникает со дня государственной регистрации этого права в соответствии с законом, который регулирует государственную регистрацию вещевых прав на недвижимое имущество.

В Заключительных положениях закона определено, что документ вступает в силу со дня его опубликования. Кроме того, установлено, что до 1 января 2012 года:

срок осуществления государственной регистрации договоров аренды земельных участков не может превышать 14 дней со дня подачи заявления о такой регистрации;

плата за государственную регистрацию договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения не может превышать трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кабинету министров Украины поручено на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу этого закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом, а также обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов, которые противоречат этому закону.