Greencubator представит проект «Энергоэффективное село: здоровые громады»

В селе Севериновка Винницкой области 24-25 июля Greencubator представит EnergyCamp, тема которого - «Энергоэффективное село: здоровые громады».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил координатор украинской сети энергетических инноваций Greencubator Роман ЗИНЧЕНКО.

По его словам, 24-25 июля EnergyCamp соберет лидеров громад, общественных организаций, предпринимателей, журналистов, изобретателей и инноваторов, которые расскажут и продемонстрируют сельским громадам программы энергоэффективности.

Руководители проекта также стремятся дать импульс сельскому предпринимательству в создании новых источников доходов и рабочих мест в сфере возобновляемой энергетики.

По словам Р.ЗИНЧЕНКО, с.Севериновка выбрано не случайно, там успешно действуют 6 видов энергосберегающих и возобновляемых источников энергии.

Во время мероприятия председатель сельсовета проведет экскурсию для участников EnergyCamp по энергетическим объектам проекта, действующим на территории громады.

«Одна из ключевых целей EnergyCamp - показать, что содействие и партнерство между громадами, бизнесом и местным самоуправлением является основой и необходимым условием для энергетической безопасности и устойчивого развития сельских громад», - считает Р.ЗИНЧЕНКО.

Справка УНИАН. Украинская сеть энергетических инноваций Greencubator реализует образовательные, социальные и медиа-проекты, направленные на раскрытие возможностей по энергоэффективности.

EnergyCamp – это серия открытых энергетических форумов, которые проводятся на открытом воздухе и полностью питаются от возобновляемых источников энергии.

Темами предыдущих EnergyCamp были «Развитие через возобновляемую энергетику» (Крым), «Жизнь после нефти» (Прикарпатье).