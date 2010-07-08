В Закарпатье приняли Программу по животноводству и птицеводству

Депутаты Закарпатского областного совета приняли сегодня Программу развития и поддержки животноводства и птицеводства на 2010-2015 годы.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления агропромышленного развития Закарпатской ОГА Иван ПАУК, целью Программы является создание предпосылок для развития товарного производства продукции животноводства, достижения позитивных сдвигов в отрасли путем наращивания производства молока и мяса до уровня, который обеспечит продовольственную безопасность региона.

Кроме того, целью Программы является улучшение восстановления поголовья за счет искусственного осеменения крупного рогатого скота и свиней высококачественной спермопродукцией, установление действенного контроля за восстановлением поголовья скота, стимулирование развития животноводства и птицеводства и высокотоварного производства продукции животноводства. Планируется довести объемы валового производства мяса в 2015 году до 115 тыс. тонн в живом весе (до 75 тыс. тонн в убойном весе), молока - до 420 тыс. тонн, что позволит довести потребление на душу населения молока до 320 кг, мяса - до 60 кг.

Участниками программы являются сельскохозяйственные предприятия разных организационно-правовых форм собственности и ведения хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, семейные, семейно-частные предприятия, физические лица.

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств областного бюджета Закарпатской области и средств других источников (местных бюджетов). На реализацию мероприятий программы необходимо: в 2010 году — 8,5 млн. грн., в 2011 — 9 млн. грн., в 2012 — 9 млн. грн., в 2013 — 9,3 млн. грн., в 2014 — 9,9 млн. грн., в 2015 — 10,5 млн. грн.

И. ПАУК добавил, что средства будут использовать, в частности, на выплаты за прирост поголовья крупного рогатого скота, на удешевление стоимости содержания поголовья птицы, для поддержки и развития козоводства, кролиководства. Также средства будут использовать для частичного возмещения сельхозпроизводителям стоимости изготовления проектно-сметной документации для строительства и реконструкции помещений для содержания скота, доильных цехов, для строительства молокоперерабатывающих цехов и санитарно-убойных пунктов и т. п.