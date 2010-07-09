В Черновцах снова подтоплен Калиновский рынок

Из-за значительного подъем воды в реке Прут этой ночью в Черновцах подтоплена автодорога от улицы Московской олимпиады до рынка «Дары Буковины», водой залило первый и восьмой торговые секторы городского коммунального предприятия «Калиновский рынок».

Как передает корреспондент УНИАН, на 6.00 утра максимальный уровень воды в Черновцах в пределах поста составлял 647 см. В связи с подтоплением приостановлена работа одной из насосных станций города.

Все городские службы работают в усиленном режиме, продолжаются работы по ликвидации последствий ливней, стабилизации процессов оползней, ведется постоянное наблюдение за ситуацией на оползнеопасных участках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкого горсовета, произошел новый обвал почвы глубиной до 60 см на улице Барбюса. Из жилого дома по этому адресу отселены жильцы, за зданием ведется наблюдение. Для наблюдения за поведением конструкций также установлен репер на ул.Деснянской, 5, где активизировался еще один оползень.

По состоянию на 8 июля в Черновцах остаются подтопленными 72 приусадебных участка, 60 подвалов и 36 колодцев общественного пользования

Как сообщал УНИАН, во время ливней 23-27 июля 2008 года в Западной Украине вышла из берегов, в частности, река Прут в Черновцах, на берегу которой (на площади свыше 30 гектаров) расположен один из крупнейших в Украине базаров – «Калиновский рынок». В результате повышения уровня воды до 8 метров в Пруте был полностью затоплен этот рынок, на котором работают почти 20 тысяч предпринимателей.