В Крыму в июне цены на продукты снизились

На потребительском рынке Автономной Республики Крым в июне 2010 года по отношению к маю т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, наибольшее снижение цен отмечено на капусту (на 55,9%). Ягоды подешевели на 21,8%, яйца - на 17,6%, косточковые - на 14,4%, огурцы, помидоры, кабачки, бобовые - на 11,9%, рис - на 6,6%, лук репчатый, свекла, морковь, грибы - на 6,3%.

Вместе с тем, выросли цены на цитрусовые - на 13,5%, яблоки - на 6,4%, муку пшеничную и крупы - на 3,5%, свежую, охлажденную и замороженную рыбу - на 2,7%, мороженое - на 2,5%.

Индекс цен на алкогольные напитки и табачные изделия составил 100%.

В январе-июне 2010 г. по отношению к декабрю 2009 г. продукты питания в Крыму подорожали на 6,5%. Наибольшее подорожание отмечено на овощи (на 28,9%), фрукты (16,0%), сахар (14,7%). При этом яйца подешевели на 41,3%, молоко - на 3,2%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия с начала года выросли на 8,3%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в мае 2010 года по отношению к апрелю 2010 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%, за 5 месяцев – выросли на 8,2%.