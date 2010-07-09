В Ривненской обл. будут возмещать проценты за кредиты на коров

В Ривненской области крестьянам будут возмещать проценты за кредиты на покупку коров в рамках областной программы «Кормилица»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в информационно-аналитическом отделе облсовета, такая программа принята на сессии облсовета по представлению главы облгосадминистрации Василия БЕРТАША, в связи с серьезным сокращением поголовья КРС в области.

Программа "Кормилица" рассчитана на 2010 – 2015 гг. Ее цель – поощрение фермеров и крестьян Ривненщини покупать и разводить крупный рогатый скот.

Программа предусматривает 100% возмещение крестьянам ставок по кредитам на покупку коров за счет областного бюджета. Компенсация будет предоставляться на конкурсной основе тем фермерам и крестьянам, которые привлекли краткосрочные кредиты (сроком до 12 месяцев) в гривне, исходя из тройной процентной ставки Национального банка Украины. Для этого в каждом районе будут созданы конкурсные комиссии. Победителям конкурса комиссия будет выдавать справку, на основании которой банк будет заключать дополнительное кредитное соглашение с заемщиком, где будет отмечаться размер компенсации процентов за счет средств областного бюджета.

На первом этапе в 2010 году на эти цели будет выделено 500 тыс. грн. на покупку 200 телок. В дальнейшем выделение средств будет осуществляться из местных бюджетов.

По данным пресс-службы облсовета, в настоящее время в области зарегистрировано свыше 600 фермерских и 47 тыс. личных крестьянских хозяйств, которые занимают треть земельных угодий и производят 80% мясо-молочной продукции, 95% овощей и картофеля, значительную долю зерна и сахарной свеклы. Однако, в связи с низкими закупочными ценами на мясо и молоко производство животноводческой продукции в фермерских и личных крестьянских хозяйствах сокращается.