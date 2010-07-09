«Винницамолоко» ликвидировло три своих филиала

ОАО «Винницамолоко» ликвидировало три своих филиала в Винницкой области.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Акционеры решили ликвидировать "Липовецкий молокозавод" (Липовец), "Немировский молокозавод" (Немиров) и "Мурованокуриловецкий молокозавод" (Мурованые Куриловцы).

Все 3 филиала выполняли функции приемных молочных пунктов.

Решение о ликвидации филиалов принято в связи с тем, что указанные структурные подразделения фактически прекратили осуществление хозяйственной деятельности.

Как сообщал УНИАН, «Винницамолоко» в 2009 году увеличило убытки на 20,63% или на 1,324 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 7,743 млн. грн. Чистый доход "Винницамолоко" сократился на 76,87% или на 51,928 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 15,625 млн. грн.

Справка УНИАН. "Винницамолоко" зарегистрировано в форме открытого акционерного общества, занимается заготовлением, переработкой молока и производством продукции из цельного молока. 63,88% акций "Винницамолоко" принадлежит Ukrfunding Limited (Кипр), 23,79% - Украинско-белорускому обществу с ограниченной ответственностью фирме "Луксор".