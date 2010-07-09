Аграрии Винницкой области начали уборку ранних зерновых

Винница. Аграрии Винницкой области приступили к уборке зерновых ранней группы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, сельхозпредприятия всех районов области приступили к уборке озимого рапса и озимого ячменя, уже обмолочено 28 тыс. га.

В управлении также отметили, что аграрии южных районов Винницкой области начинают уборку озимой пшеницы.

Всего обмолочено 4,5% запланированных площадей. К уборке зерновых привлечено 536 комбайнов.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области прогнозируется получить около 3 млн. тонн зерновых. Посевная площадь в 2010 году по области составляет 1 млн. 539 тыс. га, или на 14 тыс. га больше, чем в 2009 году.

Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельхозземель.