Черниговщина снизит в этом году валовой сбор зерна

Чернигов. Аграрии Черниговской области в этом году по объективным причинам могут получить меньший валовой сбор зерна, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

Так, из-за неблагоприятных условий в зимний период на Черниговщине, как и в целом в Украине, погибло 15,2% озимых культур. Несмотря на пересев их другими культурами, полностью наверстать потерянные площади не удалось. Поэтому общая посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами нынешнего урожая в регионе составляет 629,9 тысячи гектаров, что на 4,2% меньше прошлогодней.

Кроме того, вегетация зерновых культур проходила и проходит в условиях недостатка влажности. По данным Черниговского областного центра гидрометеорологии, на протяжении второй половины июня на большей части территории области запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы были недостаточными. Во многих южных районах дождей не было больше месяца, а в Варвинском районе – 89 дней. Это тоже скажется на урожайности зерновых.

С учетом отмеченных факторов эксперты считают, что нынешний урожай зерновых и зернобобовых культур на Черниговщине, по предварительным прогнозам, составит около 1 миллиона 850 тысяч тонн зерна.

По данным статистики, на протяжении последних пяти лет хлеборобы Черниговской области имели такие показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур: 2005 год – 1 млн. 594 тыс. тонн зерна, 2006 год – 1 млн. 296 тыс. тонн, 2007 год – 1 млн. 650 тыс. тонн, 2008 год – 2 млн. 162 тыс. тонн, 2009 год – 2 млн. 49 тыс. тонн зерна.