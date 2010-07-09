Центральная часть Азербайджана бедствует от нашествия саранчи

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана перешло на чрезвычайный режим работы из-за нашествия саранчи в центральной части республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Колонии марокканской и азиатской саранчи уничтожили зеленые части деревьев и кустов на 25 гектарах придорожных искусственных насаждений вдоль автодороги Навои-Гаджигабул (приблизительно в 100 километрах западнее Баку) в Азербайджане. "Несмотря на принятые соответствующими службами министерства и местных структур меры, включающие, в том числе, применение лекарств, удобрений, дополнительные посадки и орошение, справиться с ситуацией пока не удалось, и департамент развития лесов (министерства - ред.) перешел на чрезвычайный режим работы", - сказано в сообщении. В нем говорится также, что принято решение о борьбе с саранчой методами химической защиты.