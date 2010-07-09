Власти РФ заявляют, что страна будет с хлебом

Проблем по внутреннему спросу на зерно, несмотря на засуху, не будет, заявил сегодня первый вице-премьер РФ Виктор Зубков на совещании с руководством Татарстана в Елабуге, передает ИТАР-ТАСС.

"Ситуация в сельском хозяйстве сложная и серьезная. В 14 регионах страны объявлен режим чрезвычайной ситуации по засухе. Это - Татарстан, Башкирия, Самарская, Саратовская и другие регионы, подверженные аномально высокой температуре. Еще в 14 регионах аналогичное положение", - сообщил он.

"Но ситуация под контролем. Штаб, созданный в Минсельхозе во главе с министром, аккумулирует информацию в регионах. Главная задача сегодня - не оставлять людей в беде, оказывать адресную помощь", - подчеркнул первый вице-премьер, отметив, что, несмотря на сложное положение, настроение сельчан неплохое, рабочее.