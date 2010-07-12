ООН открыла доступ к банку данных по продовольственной ситуации

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) открыла свободный доступ к электронному банку данных по продовольственной ситуации в мире, передает ИТАР-ТАСС.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы экономисты и политики в развивающихся странах, которые в этом инструменте нуждаются в большей степени, смогли беспрепятственно пользоваться необходимыми данными», – заявил помощник гендиректора ФАО по экономическому и социальному развитию Хафез ГАНЕМ.

«ФАОСТАТ - мощный инструмент, который можно использовать не только, чтобы выделить страны, где существуют проблемы голода, но и лучше понять причины его возникновения и способы борьбы с ним», – отметил Петро ДЖЕННАРИ, директор отдела статистики ФАО.