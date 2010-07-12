В Донецкой области вылов рыбы сократился на 20%

В Донецкой области в январе-мае текущего 2010 года вылов рыбы сократился на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 4,7 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, за 2009 год улов рыбы предприятиями рыбного хозяйства Донецкой области и физическими лицами-предпринимателями, занимающимися этим промыслом, составил 10,7 тыс. тонн, или 4,5% общего улова рыбы в Украине (238,6 тыс. тонн). По данному показателю регион занял шестое место, значительно уступив Севастополю – 102,1 тыс. тонн, или 43% украинского улова, а также Одесской области – 48,3 тыс. тонн (20%), Киеву – 16,9 тыс. тонн (7%), Автономной Республике Крым – 14,7 тыс. тонн (6%) и Запорожской области – 11,4 тыс. тонн (около 5%).

Предприятия рыбного хозяйства в прошлом году обеспечили 80% областного улова, физические лица-предприниматели – соответственно 20%.

Статистики отметили, что общий улов рыбы за 2009 год в Донецкой области по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 4%. При этом годовой улов морской рыбы сократился против 2008 года на 9% и составил 8,3 тыс. тонн. В то же время улов прудовой рыбы, составив 2,4 тыс. тонн, увеличился на 18%.

В составе морской рыбы, выловленной в Донецкой области, 78% приходится на тюльку. Ее годовой улов составил 6,5 тыс. тонн. Доля пеленгаса составила 11%, азовского бычка – 9% морского улова. Остальное – это хамса, вобла и тарань, до минимума сократился улов судака.

В структуре прудовой рыбы больше всего толстолобика – 64%, на карпа приходится 22%. Встречаются также лещ, щука и некоторые другие виды.

В облстатуправлении констатировали, что Донецкая область обеспечивает половину украинского улова тюльки, восьмую часть пеленгаса, столько же толстолобика и десятую часть бычка.