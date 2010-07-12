В Херсонской обл. сдача скота и птицы на мясо сократилась

В Херсонской области в І полугодии текущего года в сравнении с данными за аналогичный период 2009 года от всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей поступило на перерабатывающие предприятия области 1,2 тыс. т скота и птицы (в живом весе), что на 29,3% меньше, чем в соответствующем периоде 2009 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в то же время поступление на перерабатывающие предприятия молока и молочных продуктов за указанный период увеличилось на 3% - до 89,5 тыс. т.

Кроме того, сельхозпредприятиями области переработано 0,73 тыс. т собственного скота и птицы и 0,25 тыс.т молока.

По состоянию на 1 июля 2010 года доля хозяйств населения в общем объеме продажи перерабатывающим предприятиям скота и птицы составила 4,1%, молока и молочных продуктов – 82,2% (в прошлом году, соответственно, 1,9% и 86,2%).