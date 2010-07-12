В Херсонской обл. выплата дотаций в животноводстве удвоилась

В Херсонской области в І полугодии текущего года в сравнении с данными за аналогичный период 2009 г. выплата государственных дотаций предприятиям животноводства увеличилась в среднем более чем в 2 раза.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области в частности, перерабатывающим предприятиям на выплату дотаций в первом полугодии за скот и птицу (в живом весе) начислено 0,147 млн. грн. (в 2,4 раза больше чем в первом полугодии 2009 г.), за молоко 34,21 млн. грн. (в 1,7 раза больше).

При этом уровень уплаты начисленных сумм за скот и птицу составлял 97%, за молоко – 95,3%.