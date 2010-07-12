В Херсонской области производство яиц увеличилось

В Херсонской области в І полугодии текущего года производство яиц от птицы всех видов во всех категориях хозяйств увеличилось на 16,8% (36,3 млн. шт.), по сравнению с данными за аналогичный период 2009 г., - до 251,9 млн. шт.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, сельхозпредприятиями области получено 126,7 млн. шт. куриных яиц, что на 28,8 млн. шт. (29,5%) больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По состоянию на 1 июля т.г. во всех категориях хозяйств насчитывалось 7,052 млн. голов птицы, что на 1,176 млн. голов (на 20%) больше против соответствующего прошлогоднего периода.

Поголовье птицы (включая молодняк) в сельхозпредприятиях составляет 1,677 млн. голов, что в сравнении с показателем на 1 июлем прошлого года года на 538,5 тыс. голов (на 47,3%).