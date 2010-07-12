АМК в Хмельницкой области оштрафовал два молокозавода

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета оштрафовало ДП «Старокостянтиновский молочный завод» ЗАО «УКРПРОДУКТГРУП» и ЗАО «Хмельницкая маслосырбаза» в целом на 15 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного отделения АМК.

Как показало расследование, субъекты ведения хозяйства без объективных причин одновременно установили на одинаковом уровне закупочные цены на молоко, что привело к ограничению выбора предпринимателей, сдающих молоко.