В Азовском море проводят мелиоративный отлов бычка

В Азовском море в районе Бердянска (Запорожская обл.) для недопущения замора бычка проводят его мелиоративный отлов.

Как сообщили УНИАН в отделе ихтиологии предприятия "Азовгосрыбохрана", на протяжении прошлой недели к отлову рыбы было привлечено 12 рыбодобывающих предприятий, которыми за 4 дня проведен мелиоративный отлов, выловлено в общей сложности 840 тонн бычка.

"Данные превентивные меры позволили не допустить замор бычка, который был более, чем вероятен, учитывая погодные условия, приведшие к резкому снижению уровня кислорода в воде, - сообщили в "Азовгосрыбохране".

Как сообщал УНИАН, мелиоративный отлов бычка в районе Бердянска был начат рыболовецкими судами в начале июля, после того, как 5 июля в районе с. Куликовское, погибло 1,2 тонны рыбы.