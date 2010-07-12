Херсонская область и Гурийский край Грузии будут сотрудничать

Херсонская облгосадминистрация и руководство Гурийского края (Грузия) намерены подписать договор о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА, со ссылкой на договоренности, достигнутые в ходе встречи заместителя главы обладминистрации Александра ГОНТАРЯ, представителя министерства сельского хозяйства Гурийского края Константина Урушадзе и директора компании "Агробизнесцентр" (Ланчхути) Гела ЗОИДЗЕ.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере сельскохозяйственного производства, в частности, в организации поставок из Грузии продуктов питания (чай, концентраты соков, вино), а из Херсонской области - зерна.

В ходе встречи также обсуждалась возможность размещения на мощностях бывшего приборостроительного завода "Сокол" (Новая Каховка) заказа по изготовлению опытного образца сушильного оборудования для переработки чая в домашних условиях. В случае успешного тестирования образца предполагается его серийное производство.

Также стороны обсудили возможность создания совместного предприятия на мощностях этого завода, которое будет специализироваться на производстве тепличного оборудования.