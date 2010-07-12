Житомирские аграрии начали уборку ранних зерновых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житоимирской облгосадминистрации.

Cообщается, что первые гектары озимой пшеницы, гороха и ячменя уже обмолочены в хозяйствах Андрушевского и Ружинского районов области.

Также к обмолоту приступили сельскохозяйственные предприятия Бердичевского, Овручского и Красноармейского районов.

В регионе ожидается собрать 1 млн. тонн зерна, в том числе, 340 тыс. т. пшеницы, что даст возможность обеспечить потребность области в семенах, продовольственном и фуражном зерне.

В производстве зерна 34% или 340 тыс. тонн составит фуражное зерно кукурузы.

Также планируется собрать 64 тыс. тонн сои, 27 тыс. тонн семян рапса и 24 тыс. тонн подсолнечника.

В целом, в Житомирской области посевные площади под урожай 2010 года увеличены почти на 9% - до 433 тыс. га.