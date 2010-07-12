В Житомирской области поголовье КРС увеличилось

В Житомирской области в первом полугодии этого года поголовье КРС выросло на 17% - до 281,7 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, чтопоголовье коров в области увеличилось на 1,9% против прошлогоднего показателя - до 150,8 тыс. голов.

В сельхозпредприятиях региона поголовье КРС выросло на 5,5 тыс. голов (6%), в том числе, коров - на 400 голов (1,1%).