В Житомирской области поголовье КРС увеличилось
12:01, 12 июля 2010Агро
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В І полугодии на 17%
В Житомирской области в первом полугодии этого года поголовье КРС выросло на 17% - до 281,7 тыс. голов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Отмечается, чтопоголовье коров в области увеличилось на 1,9% против прошлогоднего показателя - до 150,8 тыс. голов.
В сельхозпредприятиях региона поголовье КРС выросло на 5,5 тыс. голов (6%), в том числе, коров - на 400 голов (1,1%).
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