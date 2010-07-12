Импорт минеральных удобрений в Украине вырос в 2,5 раза

Украина в январе-мае этого года увеличила импорт минеральных удобрений в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 158 млн. 526,3 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений сократился на 2,4% – до 369 млн. 311,3 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина сократила экспорт минеральных удобрений, по сравнению с 2008 годом, на 57% – до 857 млн. 847,7 тыс. долл., импорт – на 57,4%, до 257 млн. 345,8 тыс. долл.