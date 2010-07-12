«Львовская пивоварня» и «Славутич» переходят на единую акцию

ОАО «ПБК «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня», входящие в «Славутич», Carlsberg Group, начали процесс перехода на единую акцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, такое решение было принято на собраниях акционеров предприятий, которые состоялись 25 июня в Запорожье и 29 июня во Львове. В собрании, которое проходило в Запорожье, приняло участие 25 акционеров, владеющих 93,8% акций компании, и столько же человек, владеющих суммарно 99,63%, приняли участие в собрании, которое проходило во Львове.

Обмен акций будет проводиться в соотношении 1 акция ОАО «Львовская пивоварня», номинальной стоимостью 50 грн., на 50 акций ОАО «ПБК «Славутич», номинальной стоимостью 1 грн. Для акционеров, которые не голосовали или проголосовали за изменения и подали заявку о выкупе принадлежащих им акций, установлена цена выкупа: 150 грн. за одну акцию ОАО «Львовская пивоварня» и 2,10 грн. за одну акцию ОАО «ПБК «Славутич».

Отмечается, что принятое решение является логическим завершением процесса консолидации активов Carlsberg Group в Украине и полностью соответствует общепринятым европейским практикам ведения бизнеса, поскольку фактически обе компании уже давно управлялись как единое целое. Таким образом, в результате сделки будет юридически закреплена сложившаяся за годы работы структура управления, а бизнес-процессы и топ-менеджмент компании не поменяются.

«Переход на единую акцию – это важный шаг, способствующий увеличению прозрачности и понятности нашего бизнеса для инвесторов и финансовых аналитиков, что в свою очередь, приведет к увеличению капитализации компании. Уверен, что процесс пройдет гладко и с соблюдением интересов всех акционеров», - отметил генеральный директор ОАО «ПБК «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня» Петр ЧЕРНЫШОВ.

Справка УНИАН. Собственником компании «Славутич» является Carlsberg Group. Carlsberg – крупнейшая в Северной и Восточной Европе и четвертая в мире пивоваренная группа. Компания владеет портфелем из 500 пивных и значительного количества брендов безалкогольных напитков.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ОАО ПБК «Славутич» в городе Запорожье, Киевский пивоваренный завод «Славутич» и ОАО «Львовская пивоварня». В Украине компания представляет следующие бренды: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», холодный чай «ТоpTea».