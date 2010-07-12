В море возле Одессы - пятно из вещества неизвестного происхождения

В Черном море вблизи Одессы к берегу двигается пятно из вещества неизвестного происхождения длиной 4 км и шириной 2-3 км.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей природной среды.

По информации пресс-службы, в воскресенье, 11 июля, в Государственную экологическую инспекцию в Одесской области поступило сообщение от дежурного МЧС о загрязнении внутренних морских вод Украины. “Инспекторы провели обследование в районе от мыса Большого Фонтана до пляжа Дельфин. Установлено загрязнение Черного моря веществом неизвестного происхождения, которое имеет вид сплошного слоя и находится на поверхности воды. Размер пятна длиной 4 км, шириной 2-3 км на расстоянии 50-150 м от уреза воды. Пятно перемещается к берегу от 16 станции Большого Фонтана к пляжу Дельфин”, - сообщает Минприроды.

Отобраны пробы морской воды для анализа на химические загрязняющие вещества.

По информации министерства, “после проведенной экспертизы в пробах морской воды не было обнаружено превышение основных гидрохимических показателей качества воды, кроме повышенной концентрации зависших веществ: на расстоянии 100 м и 300 м от уреза воды превышение фона составляет 48 мг/л и 65 мг/л соответственно (по данным за 05.07, фоновые показатели морской воды по зависшим веществам составляли 2 мг/л)”.

Отобранные пробы воды переданы на проведение анализа на планктонные формы и водоросли в специализированное заведение - Одесский филиал Украинского института южных морей.

Также проведено обследование внешних рейдов ГП «Ильичевский МТП», ГП «Одесский МТП» и ГП «МТП Южный», следов подтеканий и имеющихся загрязнений из судов, которые находились на рейде не выявлено, сообщает Минприроды.