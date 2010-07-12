Кабмин начал проверку соблюдения земельного законодательства

Правительственная межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства в сфере земельных отношений начала комплексную проверку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, сегодня четыре группы специалистов начали проверку соблюдения земельного законодательства в регионах. Первоочередными для проверки были определены АРК, Севастополь, Киевская область, Киев, Запорожская, Черкасская, Волынская и Закарпатская области.

По предварительным подсчетам, срок проверки одной области составит около одной недели.

«Это поручение Президента и государственная программа должны навести порядок в сфере землепользования на территории всей страны. Ее реализация позволит почти стопроцентно установить и разобраться со всеми нарушениями конституционных прав граждан и предприятий относительно пользования земельными ресурсами. Оценкой эффективности указанной программы станет возвращение земельных участков их настоящим владельцам и искоренение взяточничества среди чиновников на местах», - сказал глава Госкомзема Олег КУЛИНИЧ.

Справка УНИАН. Во исполнение распоряжения Президента Украины №956/2020-рп от 23 июня 2010 г. была создана межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства в сфере земельных отношений.

Группа в шестимесячный срок должна обеспечить комплексное изучение, в том числе с выездом на место, деятельности местных органов исполнительной власти при осуществлении ими полномочий по распоряжению землями оздоровительного, рекреационного, историко-культурного, природно-заповедного назначения, землями водного и лесного фонда, регулирования земельных отношений, рационального использования и охраны земель, обеспечения прав граждан на землю.