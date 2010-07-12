В Виннице будет сформирован неснижаемый запас продзерна

Председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА поручил райгосадминистрациям, исполкомам городских советов городов областного значения до 15 августа сформировать неснижаемый запас продовольственного зерна урожая 2010 года в объеме 51 тыс. тонн.

Об этом сказано в распоряжении главы ОГА Н. ДЖИГИ, которым располагает УНИАН.

«Обеспечить до 15 августа 2010 формирование неснижаемых запасов региональных ресурсов продовольственного зерна урожая 2010 года для районов и городов областного значения в объемах трехмесячной региональной потребности», - говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что необходимо определиться с источниками и объемами финансирования на формирование региональных ресурсов продовольственного зерна на 2010-2011 маркетинговый год и обеспечить его закупку в объеме 238 тыс. тонн.

Поручено также заключить договоры на хранение неснижаемых запасов продовольственного зерна с предприятиями.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области прогнозируется собрать около 3 млн. тонн зерновых. Посевная площадь в 2010 году по области составляет 1 млн. 539 тыс. га, что на 14 тыс. га больше, чем в 2009 году.

Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельхозземель.