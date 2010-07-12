В Виннице будет сформирован неснижаемый запас продзерна
Урожая 2010 г.
Председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА поручил райгосадминистрациям, исполкомам городских советов городов областного значения до 15 августа сформировать неснижаемый запас продовольственного зерна урожая 2010 года в объеме 51 тыс. тонн.
Об этом сказано в распоряжении главы ОГА Н. ДЖИГИ, которым располагает УНИАН.
«Обеспечить до 15 августа 2010 формирование неснижаемых запасов региональных ресурсов продовольственного зерна урожая 2010 года для районов и городов областного значения в объемах трехмесячной региональной потребности», - говорится в распоряжении.
В документе отмечается, что необходимо определиться с источниками и объемами финансирования на формирование региональных ресурсов продовольственного зерна на 2010-2011 маркетинговый год и обеспечить его закупку в объеме 238 тыс. тонн.
Поручено также заключить договоры на хранение неснижаемых запасов продовольственного зерна с предприятиями.
Как сообщал УНИАН, в Винницкой области прогнозируется собрать около 3 млн. тонн зерновых. Посевная площадь в 2010 году по области составляет 1 млн. 539 тыс. га, что на 14 тыс. га больше, чем в 2009 году.
Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельхозземель.