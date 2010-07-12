Усилится контроль над фумигационной деятельностью

Министерство аграрной политики Украины инициирует усиление контроля над фумигационной деятельностью.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, такое решение принято на совещании по вопросам фумигации.

«Участники совещания приняли решение усилить контроль за выполнением субъектами хозяйствования действующего законодательства при проведении работ по фумигации. Кроме того, Главгосзащита до 1 сентября 2010 года должна подготовить предложения и совместно с Минприроды рассмотреть возможность регистрации препарата на основе бромистого метила, а Госинспекция по карантину растений по Киевской области должна предоставить предложения относительно целесообразности разграничения работ по обеззараживанию объектов регулирования между государственными и частными компаниями», - говорится в сообщении.

Эксперты считают негативным то, что сегодня в Украине не применяется бромистый метил, определенный международными стандартами препаратом для обработки древесины, овощей и фруктов против карантинных организмов.

Участники совещания отметили, что в Украине в настоящее время отсутствует единая технология обеззараживания грузов – в работе используются устаревшие временные инструкции, разработанные еще в советское время.