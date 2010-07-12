Кабмин проверит деятельность КГГА в сфере земельных отношений

Сегодня в Киевской горгосадминистрации начала работу правительственная межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства в сфере земельных отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, состоялась встреча председателя комитета Олега КУЛИНИЧА с первым заместителем председателя КГГА Александром ПОПОВЫМ. Было принято решение об устранении спорных вопросов, которые существуют в сфере землепользования в Киеве. В частности, была достигнута договоренность об отмене дублирования функций Главного управления земельных ресурсов при КГГА, и теперь Госкомзем и столичная власть планируют взаимодействовать в вопросе возобновления контроля государства за землепользованием в столице.

Вместе с тем, в Госкомземе видят необходимость решения, в частности, и других вопросов: устранение со стороны КГГА препятствий относительно деятельности Главного управления Госкомзема в городе Киеве и киевского городского филиала «Центр Государственного земельного кадастра» на территории города и приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства решений Киеврады и КГГА.

Среди других проблем - необходимость отмены незаконно принятых решений, касающихся приватизации земельных участков, в первую очередь в местах реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры; разработка детального планирования Киева с целью обеспечения прозрачного, открытого для общественности города процесса распределения земельных ресурсов с учетом социальных интересов общества, экологической и экономической целесообразности.

Во исполнение поручения Кабинета Министров на протяжении марта 2010 года комиссией Госкомзема была осуществлена проверка выполнения КГГА требований действующего законодательства по вопросам земельных отношений. По результатам проверки было установлено, что созданное при КГГА Главное управление земельных ресурсов фактически дублирует функции, возложенные законодательством на Главное управление Госкомзема в городе Киеве, и делает невозможным контроль государства за использованием столичных земельных ресурсов.

Так, в соответствии со статьей 125 Земельного кодекса Украины, право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.

Уполномоченным органом, в соответствии с действующим законодательством, является Центр Государственного земельного кадастра при Госкомземе Украины. Фактически, на сегодняшний день регистрацию этих прав проводит Главзем КГГА, что прямо противоречит нормам действующего законодательства.

Кроме того, анализ решений Киевсовета и распоряжений КГГА засвидетельствовал, что земельные участки распределяются без учета экологической целесообразности и социальных интересов общества. При этом процессы распределения проходят непрозрачно, закрыто от общественности города и государства в лице органов исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов, что создает условия для злоупотреблений и коррупционных проявлений, отмечает Госкомзем.

В соответствии со статьей 150 Земельного кодекса, земли природно-заповедного фонда и земли историко-культурного назначения относятся к особенно ценным землям. С момента введения в действие Земельного кодекса КГГА не совершено ни одного действия по оформлению этих земель. В результате изъято с территорий зеленых зон значительные площади в парке «Кинь грусть», Мариинском парке, парке Нивки, парка «Победа».

Госкомзем отмечает полное отсутствие работы по определению границ земельных участков, на которых расположены многоэтажные дома. До сих пор столица Украины не имеет разработанного генерального плана, который должен был бы учитывать государственные стандарты и нормы, региональные и местные правила застройки. Отсутствие отмеченной документации делает незащищенными придомовые территории от изъятия под новое строительство, говорится в сообщении.