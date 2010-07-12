На Луганщине уже обмолочено 10% ранних зерновых

С начала уборочной кампании в Луганской области уже обмолочено 10% ранних зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного развития Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

По его словам, собрано 106 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 27 ц/га.

В том числе обмолочена озимая пшеница на площади 31 111 га или 12% от общего количества при средней урожайности 28,6 ц/га. "По прогнозам наших специалистов, общая урожайность будет выше средней", - отметил А.ОЛЬШАНСКИЙ. 70% собранных зерновых - І-ІІІ класса. На элеваторы отгружается, в основном, зерно ІІ класса.

А.ОЛЬШАНСКИЙ также подчеркнул, что четыре района области сильно пострадали от зимней ледяной корки. В Троицком, Белокуракинском, Сватовском и Новопсковском районах погибло 72 тыс. га озимых. «На остальных территориях ситуация нормальная. Так что на миллион зерновых мы в этом году, думаю, выйдем. Но только вместе с кукурузой», – считает заместитель губернатора.

Среди лидеров уборочной кампании - Беловодский, Меловской и Свердловский районы.

В последнем также зафиксирована самая высокая урожайность.