Аграрии Луганщины продали первые 10 тыс. тонн зерна

В минувшую пятницу, 9 июля, аграрии Луганской области провели торги на аграрной бирже. В Аграрный фонд было продано 10 тыс. тонн зерна ІІ класса по цене 1335 грн. за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Александр ОЛЬШАНСКИЙ .

Он отметил, что учитывая опыт минувших лет, уровень продажи зерна Луганской областью в Аграрный фонд в текущем году можно ожидать довольно высокий.

По словам заместителя губернатора, в минувшие годы данный показатель составлял 200-250 тыс. тонн. "Думаю, в этом году цифра будет приблизительно такая же. Возможно даже на уровне 300 тыс. тонн", - выразил уверенность А.ОЛЬШАНСКИЙ. Он сообщил, что в этом году Аграрному фонду выделяется 7 млрд. грн. на закупку около 6 млн. тонн зерна.

А.ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что областям, расположенным вблизи портов (Одесская и Николаевская области), выгоднее продавать зерно трейдерам, поскольку они не затрачивают средства на транспортировку зерна. А Луганской области, по мнению заместителя губернатора, выгоднее иметь дело с Аграрным фондом. «Продавая трейдерам на экспорт, мы теряем 150-200 грн. на каждой тонне зерна из-за транспортных расходов», – пояснил А.ОЛЬШАНСКИЙ.