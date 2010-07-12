Харьковская область закупит прод.зерно в других регионах

Харьковская область планирует закупить в других регионах около 160 тысяч тонн продовольственного зерна.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

По его прогнозу, если не помешают погодные условия, в Харьковской области будет собрано достаточное количество зерна, чтобы обеспечить им потребности региона. Но только до 30% ожидаемого урожая составит зерно, пригодное для выпечки хлеба, поэтому пшеницу 2-го и 3-го класса область будет закупать.

«Проблема качества зерна актуальна для Харьковской области. Я думаю, нам пшеницы и своей хватит, но вот качество ее оставляет желать лучшего. Вы знаете, что для хлебопекарских предприятий необходимо зерно второго и третьего класса, а у нас пшеницы, пригодной к выпечке хлеба, будет около 20-30%», - сказал В.АЛЕКСЕЙЧУК.

По его данным, всего для обеспечения потребностей региона необходимо 420 тысяч тонн зерна в год. Согласно прогнозам, около 160 тысяч тонн до этого объема не хватит, их планируется закупить в других регионах.

«Мы работаем в этом направлении с другими областями, где возможно будет закупить зерно по нормальной рыночной цене, чтобы ни в коем случае не было повышения цен на хлеб», - подчеркнул замгубернатора.