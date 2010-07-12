В Донецкой области зерновые собраны на 88,2 тыс. га

В Донецкой области по состоянию на сегодня, 12 июля, зерновые культуры собраны на площади 88,2 тыс. га, что составляет 14% от плана.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. Согласно сообщению, с общей площади ранних зерновых культур (638,5 га), которая подлежит к сбору в 2010 году, уже собрано 88,2 тыс. га, или 14%. Валовой сбор на сегодня составляет 238,1 тыс. тонн при урожайности 27 ц/га.

В ОГА отметили, что в том числе озимая пшеница собрана на площади 57,7 тыс. га, намолочено 174,1 тыс. тонн при урожайности 30,2 ц/га, яровой ячмень собран на площади 5,3 тыс. га, намолочено 10,4 тыс. тонн при урожайности 19,6 ц/га.