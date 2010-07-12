В Донецкой обл. выросла реализация скота и птицы на убой

В агропромышленном комплексе Донецкой области за январь-май текущего года реализация на убой скота и птицы выросла на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составила 58 тыс. тонн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении также отмечается, что производство яиц за первые пять месяцев текущего года увеличилось в области на 9% по сравнению с январем-маем 2009 года и составило 697,7 млн. штук.

Кроме того, за указанный период численность свиней в области выросла до 483,6 тыс. голов (на 13%), овец и коз - до 122,3 тыс. голов (на 11,7%), птицы всех видов – до 14 млн. 769,4 тыс. голов (на 2%).