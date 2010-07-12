В Харьковской обл. урожайность ранних зерновых - 17,5 ц/га

В Харьковской области урожайность ранних зерновых в среднем составляет 17,5 центнера с гектара, в т.ч. озимой пшеницы - 19 ц/га.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА, эти показатели выведены согласно собранному на площади около 11% урожая ранних зерновых культур.

По его данным, к уборке урожая приступили практически все районы области. В основном, продолжается уборка озимой пшеницы и гороха. Урожайность ранних зерновых в среднем составляет 17,5 ц/га, в т.ч. озимой пшеницы - 19 ц/га.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что в районах наблюдается существенное отличие урожайности: от 10 до 30 ц/га. В частности, в Сахновщинском районе урожайность озимой пшеницы составляет более 30 ц/га. Плохие показатели урожайности озимой пшеницы в Золочевском, Дергачевском и некоторых других районах.