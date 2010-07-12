В Кировоградской обл. обмолочено 18% урожая ранних зерновых

По состоянию на 11 июля

В Кировоградской области, по состоянию на 11 июля, обмолочено 18% урожая ранних зерновых культур. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской областной администрации Иван ВЛАДОВ. Согласно полученной информации, средняя урожайность ранних зерновых составляет 24,9 ц/га, урожай убран на площади 114,2 тыс. га, валовой сбор составляет 284,6 тыс. тонн. Урожай озимого ячменя обмолочен на 71%, средняя урожайность – 24,3 ц/га. Озимая пшеница обмолочена на 7% площадей (средняя урожайность – 29,2 ц/га), горох – на 20% (средняя урожайность – 16,6 ц/га), озимый рапс – на 21,1% площадей (средняя урожайность – 15,5 ц/га). По словам И.ВЛАДОВА, средняя урожайность данных культур ниже прошлогодних показателей.

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