В Кировоградской обл. обмолочено 18% урожая ранних зерновых
По состоянию на 11 июля
В Кировоградской области, по состоянию на 11 июля, обмолочено 18% урожая ранних зерновых культур.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской областной администрации Иван ВЛАДОВ.
Согласно полученной информации, средняя урожайность ранних зерновых составляет 24,9 ц/га, урожай убран на площади 114,2 тыс. га, валовой сбор составляет 284,6 тыс. тонн.
Урожай озимого ячменя обмолочен на 71%, средняя урожайность – 24,3 ц/га.
Озимая пшеница обмолочена на 7% площадей (средняя урожайность – 29,2 ц/га), горох – на 20% (средняя урожайность – 16,6 ц/га), озимый рапс – на 21,1% площадей (средняя урожайность – 15,5 ц/га).
По словам И.ВЛАДОВА, средняя урожайность данных культур ниже прошлогодних показателей.