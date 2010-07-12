АПК Донецкой области обеспечен дизтопливом на 64%

В агропромышленном комплексе Донецкой области для ведения сельскохозяйственных работ (по состоянию на 8 июля) имеется в наличии 7,36 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 63,5% от потребности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации. Согласно сообщению, обеспеченность сельхозпредприятий другими горюче-смазочными материалами для проведения сельскохозяйственных работ составляет: бензин – 3,03 тыс. тонн или 76% от потребности, дизельные смазочные масла - 0,34 тыс. тонн или 74% от потребности.

В ОГА констатировали, что средняя оптовая цена на нефтепродукты в области составляет: на дизтопливо – 6,04 грн. за литр, бензин – 5,90 грн. за литр.