В Вильнюсе будут бесплатно раздавать воду на улицах и площадях

Власти столицы Литвы - Вильнюса в связи с жарой организуют бесплатную раздачу воды на улицах и площадях. Как сообщает Литовское радио, пункты раздачи появятся в ряде кафе, на некоторых остановках общественного транспорта, возле медицинских учреждений, на Кафедральной и Ратушной площадях. Она будет разливаться из автоматов и раздаваться в пластмассовых бутылках. Власти утверждают, что воды хватит на всех жителей и гостей города.

Как отмечается в сообщении, по прогнозам синоптиков температура в литовской столице на этой неделе поднимется до плюс 34-35 градусов, передает РБК.