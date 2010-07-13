В Вильнюсе будут бесплатно раздавать воду на улицах и площадях
08:39, 13 июля 2010Агро
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Власти столицы Литвы - Вильнюса в связи с жарой организуют бесплатную раздачу воды на улицах и площадях. Как сообщает Литовское радио, пункты раздачи появятся в ряде кафе, на некоторых остановках общественного транспорта, возле медицинских учреждений, на Кафедральной и Ратушной площадях. Она будет разливаться из автоматов и раздаваться в пластмассовых бутылках. Власти утверждают, что воды хватит на всех жителей и гостей города.
Как отмечается в сообщении, по прогнозам синоптиков температура в литовской столице на этой неделе поднимется до плюс 34-35 градусов, передает РБК.
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