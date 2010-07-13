В Карпатах и на Прикарпатье сегодня ожидаются сильные ливни

09:24, 13 июля 2010
Агро
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На остальной территории - дожди, грозы

Ночью и утром 13 июля в Карпатах и на Прикарпатье ожидаются очень сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На остальной территории Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.

Температура днем будет составлять 24-29°, в восточных областях и на севере Левобережья до 35°.

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