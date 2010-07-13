В Карпатах и на Прикарпатье сегодня ожидаются сильные ливни

Ночью и утром 13 июля в Карпатах и на Прикарпатье ожидаются очень сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На остальной территории Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.

Температура днем будет составлять 24-29°, в восточных областях и на севере Левобережья до 35°.