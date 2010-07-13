Прогнозируемый валовой сбор зерна составляет 1,8 млн. т

Невзирая на неблагоприятные погодные условия весной этого года, в Сумской области ожидается собрать 1 млн 800 тыс. тонн зерновых, в том числе, продовольственного зерна – 513 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник главного управления агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации Владимир ИВЧЕНКО.

По его словам, нынешний урожай полностью удовлетворит потребность региона по всем направлениям его использования. Ориентировочный объем зерновых для реализации за пределы области составит 1 млн. 95 тыс. тонн. Урожайность в среднем составляет 25 ц/га. Общая площадь к сбору зерновых культур по всем категориям хозяйств составляет 620,4 тыс. га, в том числе, ранних зерновых и зернобобовых – 422,8 тыс. га.

Для сбора зерновых планируется использовать 1674 комбайна, в частности, 1297 – собственные, кроме того, 8,9 тыс. тонн дизтоплива и 2,7 тыс. тонн бензина.