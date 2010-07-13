В Кировоградской обл. заготовлено сена почти на 100%
10:10, 13 июля 2010Агро
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Собрано 134 тыс. тонн
В Кировоградской области по состоянию на 12 июля т.г. заготовка сена для сельскохозяйственных нужд выполнена на 98%, собрано 133,8 тыс. тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской областной администрации Иван ВЛАДОВ.
Заготовка сельхозпредприятий составляет 23,7 тыс. тонн или 91% от прогноза.
Всего планируется заготовить 136,9 тыс. тонн сена.
Заготовка сенажа пока составляет 62% от прогноза, фактически подготовлено 10,8 тыс. тонн при задании 17,4 тыс. тонн.
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