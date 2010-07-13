Производители прогнозируют рост цен на пиво при повышении таможенных пошлин на хмель. Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Оболонь», одного из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, со ссылкой на начальника отдела импорта ЗАО «Оболонь» Аллу ГУЛЕВАТУЮ, повышение таможенной ставки однозначно приведет к росту себестоимости производства пива.

«В 2009 году был высокий урожай хмеля и, как результат, достаточно низкие цены. Например, при покупке экстракта хмеля по 25 евро за кг альфа-кислоты пошлина составляет 2,5 евро. В соответствии с законопроектом (№ 6683 "О внесении изменений в закон "О Таможенном тарифе" - УНИАН), мы должны будем заплатить 12 евро, то есть в 4,8 раза больше», - отметила А.ГУЛЕВАТАЯ. То же касается гранулированного хмеля: в настоящий момент он стоит 50-70 евро за кг альфа- кислоты (ставка пошлины около 10 евро), тогда как после принятия закона ставки вырастут до 20 евро, то есть в 2 раза.

Эксперт подчеркнула, что пивовары будут вынуждены платить даже больше, ведь из-за роста пошлины существенно вырастет размер выплачиваемого ими НДС. «Расчет таков: берется цена продукта из хмеля, плюс пошлина, плюс транспортные расходы, и уже из этой суммы платится НДС», - пояснила она. По словам А.ГУЛЕВАТОЙ, объяснения авторов законопроекта про поддержку отечественного хмелеводства в данном случае неуместны: «В Украине экстракт хмеля вообще не производится, следовательно, у нас нет другого выбора, кроме как завозить его из-за границы. Относительно отечественного гранулированного хмеля, то его качество далеко не всегда нас устраивает», - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6683 "О внесении изменений в закон "О Таможенном тарифе" (в части установления дополнительных единиц измерения и уточнения ставок пошлин на хмелепродукты)", какой предлагает учитывать при расчете ввозной пошлины на хмель содержимое альфа-кислоты

Законопроект предлагает оставить без изменений ставки пошлин за физический вес хмелепродуктов (20% от таможенной стоимости - для шишек хмеля и 10% - для соков и экстрактов из хмеля), однако установить дополнительные единицы измерения и ввести минимальные ставки пошлины за килограмм альфа-кислот и изо-альфа-кислот. Минимальная пошлина на ввоз гранул хмеля будет составлять 20 евро, а экстракта – 12 евро за кг альфа-кислоты.