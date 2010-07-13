В Крыму увеличились поступления платы за лицензии

В январе-июне этого года в бюджет Автономной Республики Крым поступило 17 млн. грн. платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.

Поступления в Госбюджет Украины за лицензии на производство, экспорт, импорт, оптовую торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями составили более 7,5 млн. грн., что превышает поступления в январе – июне 2009 года на 15%.

За шесть месяцев 2010 года субъектам хозяйствования выдано 3956 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и 3012 лицензий на право розничной торговли табачными изделиями, сумма оплаты за которые составила около 7 млн. грн.

Рассмотрено 195 заявок-расчётов на изготовление марок акцизного сбора, в соответствии с которыми реализовано более 113 млн. марок на сумму акцизного сбора 297,3 млн. грн.

Сотрудниками Регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий за шесть месяцев 2010 года проведено 114 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. По выявленным нарушениям действующего законодательства применены финансовые санкции на сумму 324,5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2010 в бюджет АРК поступило более 13,6 млн. грн. платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.