Россельхознадзор разрешил ввоз мяса в РФ
12:58, 13 июля 2010Агро
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Трем украинским предприятиям
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) опубликовала список украинских предприятий, которые получили с 1 июля 2010 г. право на поставку готовых мясных и необработанных продуктов из птицы в Российскую Федерацию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.
Согласно сообщению, разрешение на импорт продукции в РФ получили ООО «Элитекс» (г.Донецк), ООО «Птицефабрика «Снятинска Нова» (Ивано-Франковская обл.) и ЗАО «Мироновская птицефабрика» (г. Канев).
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