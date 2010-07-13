Россельхознадзор разрешил ввоз мяса в РФ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) опубликовала список украинских предприятий, которые получили с 1 июля 2010 г. право на поставку готовых мясных и необработанных продуктов из птицы в Российскую Федерацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, разрешение на импорт продукции в РФ получили ООО «Элитекс» (г.Донецк), ООО «Птицефабрика «Снятинска Нова» (Ивано-Франковская обл.) и ЗАО «Мироновская птицефабрика» (г. Канев).