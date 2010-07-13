Производство безалкогольных напитков в Винницкой обл. упало

В январе-июне 2010 года производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 25,46%, или 1,963 тыс. дал, по сравнению январем-июнем 2009 года – до 5,747 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой областной государственной администрации.

Сокращение производства безалкогольных напитков в январе-июне 2010 г. состоялось в связи уменьшением складских запасов у производителей.

В частности, в июне 2010 г. по сравнению с маем сокращение производства составило 21,14%, или 0,234 млн. дал, - до 1,341 млн. дал., а по сравнению с июнем 2009 года сокращение производства составило 13,09%, или 0,202 млн. дал.

Справка УНИАН. В Винницкой области производством безалкогольных напитков занимаются 6 предприятий.