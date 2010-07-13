Сахар будет изъят из режима свободной торговли с Беларусью?

Министерство аграрной политики Украины намерено инициировать изъятие сахара из режима свободной торговли с Беларусью.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, соответствующее решение было принято на совещании относительно ситуации на рынке сахара.

«В августе Минагрополитики подаст на рассмотрение заинтересованных центральных органов власти проект решения об изъятии сахара из режима свободной торговли с Республикой Беларусь», - говорится в сообщении.

Кроме того, Минагрополитики намерено добиваться включения членов Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" в состав комиссий по рассмотрению нарушений при осуществлении импорта в Украину сахара белого.