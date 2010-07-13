КРУ выявило на запорожской хлебной базе нарушения

Сотрудники Контрольно-ревизионного управления в Васильевском районе Запорожской области в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия "Хлебная база 74" выявили финансовые нарушения на 8 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГлавКРУ в Запорожской области, "среди выявленных нарушений недостача материальных ценностей Государственного резерва Украины - свыше 4 млн. грн., потери финансовых ресурсов в результате неэффективных управленческих действий - около 300 тыс. грн. и операции, проведенные с нарушением требований действующего законодательства, но не приведшие к потерям - свыше 3,5 млн. грн."

Так, в частности, по данным пресс-службы, "ревизия показала отсутствие пшеницы госрезерва 3 класса в количестве около 2,5 тыс. тонн и пшеницы 4-го класс - около тысячи тонн".

При этом, по данным пресс-службы, оформленных в соответствии с действующими нормами документов на данное количество пшеницы, должностные лица предприятия КРУ не предоставили.

На сегодняшний день, сообщает КРУ в Запорожской области, материалы ревизии переданы Васильевскому межрайонному отделению УСБУ в Запорожской области "для принятия в отношении нарушителей действий в соответствии с действующим законодательством".