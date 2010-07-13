В Кировоградской области вылов рыбы увеличился

В январе-июне 2010 года предприятиями и физическими лицами в Кировоградской области было выловлено 306,2 тонны рыбы, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольший улов получен предприятиями рыбного хозяйства и физическими лицами Онуфриевского (83,4 тонн), Светловодского (66,7 тонн) и Новомиргородского (25,3 тонн) районов.

Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составляет, соответственно, 27,2%, 27,1% и 8,3%.